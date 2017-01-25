彰化市公所寺廟室 為弱勢族群送暖

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彰化市公所寺廟室為關懷社會弱勢族群，25日在南瑤宮舉辦「歲末寒冬送暖活動」，結合愛心企業，發放愛心物資，關懷328戶。（吳敏菁攝）

新春喜意濃，彰化市公所寺廟室為關懷社會弱勢族群，25日在南瑤宮舉辦「歲末寒冬送暖活動」，結合青松國際同際會、歐都納公司及多位善心人士發放本市弱勢家庭及經濟弱勢邊緣戶每戶白米一包、枕頭一組以及肉乾等生活物資，受惠家庭共328戶。

彰化市長、兼任寺廟室管理人邱建富表示，隨社會環境變遷，經濟不景氣，有越來越多家庭，每逢年節，無法像一般家庭一樣，享受溫馨過節氣氛；尤其受法令限制，未能獲得政府資源幫助的「社會邊緣戶」而言，處境更是尷尬，希望透過此拋磚引玉行動，帶動社會公益團體與慈善單位，一起來關懷弱勢族群。

彰化市公所寺廟室對社會慈善工作不遺餘力，從2013年起，特別編列預算，對弱勢家庭以及經濟弱勢的社會邊緣戶，舉辦「歲末寒冬送暖活動」，今年再度在南瑤宮舉辦寒冬送暖活動，今年共發放給328戶的弱勢族群。

(中時)