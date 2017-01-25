俄白天鵝轟炸機改良型量產 性能提升一倍

俄國戰略轟炸機Tu-160將改良為M2，總體性能提升兩倍。(圖/vehicleswallpapers)

剛結束在敘利亞反恐戰鬥的俄羅斯戰略轟炸機Tu-160「白天鵝」，有了新一代的改良型，現代改良的Tu-160M2引入第五代轟炸機PAK DA的部份技術，被俄羅斯媒體稱為「4代+」。

俄羅斯衛星網報導，北約稱為「海盜旗」(Black Jack)的Tu-160轟炸機，實際上在俄國空軍內部稱為「白天鵝」，是因為機體的表面有一層消光白色的抗輻射、吸收雷達波塗層因而得名。它採用巨型可變翼設計，全長54.1公尺，翼展最大時可到55公尺，最小時33公尺，使它能夠同時具備良高速突穿與慢速滲透的雙重性能，它的極速可達2.3馬赫，是世界最快的轟炸機；同時又能以0.9馬赫的慢速，在500公尺的低空躲避雷達的滲透轟炸任務。2015年11月，Tu-160執行對敘利亞的ISIS武裝團體的轟炸，成為服役以來的首次實戰任務，就依據實戰經驗，並以及俄羅斯正在開發的匿蹤戰機的相關技術，成為Tu-160M2，在2014年完成原型機試飛，經過兩年的測試，預計在今年量產，總產量會到50架，成為俄國戰略轟炸機的主力群，工程師認為，Tu-160M2的戰力將是其前身的兩倍以上。

PAK-DA的一種想象圖，是類似美國B-2匿蹤轟炸機的飛行翼設計。(圖/網路)

同時，俄國第5代轟炸機計畫(PAK DA)也正在研發當中，負責PAK DA 計畫的KRET設計局，將選用Tu-160M2做為新技術的實驗機，包括新的雷達波收塗層、數位模組化航空電子設備與飛控電腦系統等，俄國特別重視自主生產的比例，不希望戰略空軍還受制於國外。

PAK-DA的另一種想象，採極為流線型的高超音速設計，像是拍扁的SR-71，預計極速可達3馬赫。(圖/網路)

目前PAK DA的外型仍未公布，外界很難猜測相關性能，各種想像圖都極為分岐，甚至俄國媒體的消息也經常相互矛盾。有些意見認為PAK DA是參考美國B-2轟炸機，採用飛行翼設計，因此屬於次音速性能的轟炸機，持這種意見是以技術層面來分析，畢竟採飛行翼設計技術難度較低，相對較為可行。但有些看法則認為，PAK DA是高空高速設計，可在大氣層邊緣飛行，極速可達3馬赫以上，採用極衝壓式發動機設計，因此外形會類似美國以前的XB-70戰神侍女(Valkyrja)實驗轟炸機或是SR-71黑鳥(Black Bird)戰略偵察機，若真是如此，那麼俄國的科技掌握程度將令人刮目相看。

(中時電子報)