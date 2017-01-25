小威廉絲淘汰孔塔 4強對手小1歲！
尋求破紀錄地23座大滿貫女單金盃的小威廉絲（Serena Williams），25日繼續在正確的軌道上前進，以6比2、6比3輕鬆擊退法國女將孔塔，挺進澳網女單4強。35歲的小威將在準決賽遭遇本屆最大黑馬、34歲的克羅埃西亞老將魯西琪（Mirjana Lucic-Baroni）。
世界排名79的魯西琪稍早力戰3盤淘汰大普利斯可娃（Karolina Pliskova），也是她18年來首次打入四大賽4強。上一次是1999年溫布頓準決賽，可惜輸給了德國「玉羅剎」葛拉芙（Steffi Graf）。
至於外界期待暌違14年的「威家爭后」，則要看4強戰果而定。36歲的大威廉絲（Venus Williams）將在準決賽遭遇美國同胞范黛薇（CoCo Vandeweghe）。
大小威曾在2003年澳網決賽爭后，結果妹妹小威首次在墨爾本奪冠，後來陸續再添5座澳網金盃，姊姊大威則沒有再回到過澳網決賽。
(中時電子報)
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