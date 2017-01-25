瞞身世騙倒全台 海倫清桃爆農曆年後將「被重用」

海倫清桃身世造假、瞞婚18年，傳這起新聞風波將過，農曆年後將強勢回歸演藝圈。(中時資料照片)

「越南林志玲」海倫清桃捏造身世，這些年來許多大咖主持人及媒體記者都對她的謊言深信不疑，直到她跟瞞婚18年的老公戴奎發鬧翻，真實人生才整個暴露出來，讓人驚嘆比電影還扯，如今離婚成功的她，相傳農曆年後將靠戲劇作品復出，準備在演藝圈大展「長才」。

據《鏡週刊》報導，海倫清桃曾主演八點檔《新娘嫁到》，因出色的表現被民視相中而簽約，且簽約之後還在《我的老師叫小賀》中客串，對她的事業算是頗有規劃，只是海倫清桃在和戴奎發離婚後，目前沒錢沒住處，需要時間安頓自己，也得等醜聞風波稍微平靜，因此所屬之鳳凰藝能打算農曆年後再找她詳談未來的工作計畫。

民視新八點檔《幸福來了》已開拍，演員名單上目前還沒有海倫清桃，但照八點檔邊拍邊播的模式，新、舊角色中途有輪替都很正常，據悉，她很可能在年後的八點檔參一咖，復出演藝圈，且海倫清桃之前曾上民視《舞力全開》舞蹈節目，跳國標舞受到評審稱讚肯定，綜藝的部分似乎也能勝任愉快。

只是還來不及做更多規劃，海倫清桃的事業就遭前夫戴奎發阻攔，冒充她身分在臉書發文，抱怨民視哄她簽約但沒幫他安排工作，然如今鳳凰藝能跟海倫清桃之間誤會都已釐清，才決定了未來可以繼續合作，對此，海倫清桃還未開啟跟外界的聯繫，尚無回應。

(中時電子報)