大降價！F-35A一架不到1億美元

一架F-35A隱形戰機2014年2月7日從美國愛德華茲空軍基地（Edwards Air Force Base）起飛的資料照。（圖/洛克希德馬丁）

一架F-35A隱形戰機2012年6月在加州沙漠上空桶滾的資料照。（圖/洛克希德馬丁）

由於美國總統川普嫌F-35戰機太貴，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）休蔘（Marillyn Hewson）周二說，F-35隱形戰機的第10筆交易，將首度把美國空軍的每架F-35A戰機，降至不到1億美元（約31億台幣）。而他們將按照計畫，繼續設法降價，到2019年時，一架F-35A的價格將降至8,500萬美元（約27億台幣）。

不過，《防務新聞》（Defense News）24日指出，這份降價計畫與過去的估計相比，顯示一切都在美國國防部及洛克希德馬丁的掌握中，但未必與川普公開批評F-35太貴有關。

川普從去年12月開始，便不時痛批F-35的造價「失控」，並說要以波音（Boeing）的新型超級大黃蜂（Super Hornet）戰機取代。

6架F-35A戰機2011年5月在美國愛德華茲空軍基地一字排開的資料照。（圖/洛克希德馬丁）

儘管川普砲聲隆隆，但修蔘說，洛馬與新總統間存在著合作關係。她指出，他的重點在於，洛馬要如何大幅降價，而該公司未來有許多達成相關目標的構想。

修蔘說，她與川普有十分富建設性的對話，而新總統的重點在於確保F-35戰機價格下降，而不在於削減洛馬的獲利。

從某些觀點來看，修蔘的話與國防部長馬提斯（James Mattis）在就職聽證會中的證詞不謀而合。當時馬提斯告訴參院，川普絲毫沒有表示，不支持F-35戰機專案，而只是希望洛馬降低價格。

修蔘為了F-35戰機專案，曾兩度與川普交換意見，而最近的一次是在1月13日。當時她說，五角大廈與洛馬就快達成第10批F-35戰機的協議。

(中時電子報)