福原愛獲珠寶特別獎 談新婚生活甜蜜蜜
第28屆東京國際珠寶展昨天舉行「最佳珠寶佩戴者」頒獎典禮，去年嫁給台灣桌球王子江宏傑的日本桌球天后福原愛獲特別獎，她透露自己有個「鑽石心」秘密。
「最佳珠寶佩戴者」獎是頒給過去1年「最耀眼者」、「最適合佩戴珠寶者」，今年得獎人依年齡層，分別是中條彩未（19歲）、西內瑪利亞（24歲）、柴?幸（36歲）、石田百合子（48歲）、賀來千香子（55歲）、桃井香織（65歲）。男性得獎人是26歲的男星三浦春馬。特別獎得主是28歲的福原愛及同齡的體操王子內村航平。
在獎頒獎典禮上，穿著白底藍色刺繡紋樣小洋裝的福原愛上台得獎，接受戴上項鍊。她透露自己在桌球比賽時會戴珠寶當成護身符。
福原愛說：「有人告訴她，鑽石很堅硬，後來自己很緊張、內心壓力大、信心快喪失時，做為意象訓練（image training）之一環，就告訴自己『我的心是鑽石做的，絕不會碎』，靠這樣，好幾次都能應付過來。」
去年9月與江宏傑結婚的福原愛接受媒體採訪時，笑容滿面地說，沒料到自己會得珠寶特別獎，感到很驚訝，她告訴了丈夫江宏傑，江宏傑也為她高興。
被媒體問到新婚生活如何時，她答說：「托大家的福，每天都過得很快樂。今天早上我還煮了加入很多冬季蔬菜的烏龍麵，被誇讚說很好吃。」
福原愛得的是最佳珠寶佩戴者的特別獎，今天有日本的電視台報導她是獲「幸福獎」。
福原愛與江宏傑於去年9月登記結婚，之後在東京召開記者會宣布結婚，倆人還應記者要求秀出婚戒，由江宏傑設計的乒乓球意象的鑽戒璀璨奪目，成為日媒報導焦點。倆人於今年元旦在台北舉行盛大婚宴，預定2月初在東京迪士尼樂園舉行婚禮。1060125
(中央社)
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