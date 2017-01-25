急診10大過年病 感冒腸胃炎都上榜

我要評比

春節假期快到了，健保署今公布去年春節10大急診傷病排行榜，由「感冒」奪冠，過去連5年蟬聯冠軍的「腸胃炎」則位居第2，提醒應採洋蔥式穿法，少吃油膩、太辣食物。

健保署統計，去年春節期間10大急診傷病分別為，急性上呼吸道感染（感冒）、腸胃炎、發燒、表面傷或挫創傷、流行性感冒、眩暈、傷害、過敏、下呼吸道疾病、皮膚或皮下組織感染。

健保署指出，去年每天平均都有約7000人次因感冒跑急診，腸胃炎急診人數也有超過6200人次。

健保署進一步分析，春節假期結束後一週門診前10大疾病，則為急性上呼吸道感染（感冒）最多，平均每天約30萬人次就醫，其次為腸胃炎、高血壓、椎間盤突出或下背痛、過敏、糖尿病無併發症、上呼吸道疾病、眼部發炎、肌肉軟組織病、糖尿病有併發症。

醫務管理組組長龐一鳴表示，總體來看，過年疾病以感冒、腸胃炎占大宗，不論過年期間或年後，均是門、急診的前2名，去年春節流感大流行，也創下急診單日湧入5.3萬名患者的紀錄，比平時2萬至3萬急診量高。

健保署長李伯璋提醒，過年期間容易著涼，穿著上應採洋蔥式穿法，避免因為忽冷忽熱而感冒，飲食方面則要留意少吃油膩食物，尤其不要狂吃辣，否則容易鬧肚子跑醫院。1060125

(中央社)