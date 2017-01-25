台南小內閣微調 張政源接副市長
在顏純左辭去台南市副市長，投入下屆台南市長選舉後，台南市政府團隊出現微調；市長賴清德今天宣佈，副市長由交通局長張政源接任，衛生局長林聖哲請辭獲准。
賴清德今天在市政會議宣佈新的人事命令，除張政源接任副市長，林聖哲辭職獲准外，副秘書長林燕山屆齡退休，遺缺由都市發展局長吳欣修接任。
賴清德說，中央曾來借將，希望地政局長洪得洋、觀光旅遊局長王時思北上，但這兩位首長還是決定續留台南；他希望這最後兩年是關鍵時刻，所有首長不要放鬆。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。