台南小內閣微調 張政源接副市長

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在顏純左辭去台南市副市長，投入下屆台南市長選舉後，台南市政府團隊出現微調；市長賴清德今天宣佈，副市長由交通局長張政源接任，衛生局長林聖哲請辭獲准。

賴清德今天在市政會議宣佈新的人事命令，除張政源接任副市長，林聖哲辭職獲准外，副秘書長林燕山屆齡退休，遺缺由都市發展局長吳欣修接任。

賴清德說，中央曾來借將，希望地政局長洪得洋、觀光旅遊局長王時思北上，但這兩位首長還是決定續留台南；他希望這最後兩年是關鍵時刻，所有首長不要放鬆。1060125

(中央社)