20歲男持刀搶80歲嬤財物 判刑7年6月

我要評比

台東縣20餘歲曾姓男子，闖入80歲鄰居阿嬤家中，偷新台幣1000元現金、當面搶黃金耳環，並持刀嗆「如果不給我，我要殺妳」；最高法院今天維持台中高分院見解，依攜帶凶器強盜罪，判曾7年6月徒刑定讞。1060125

(中央社)