總統令：公布台波租稅協定

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總統府今天公布「駐波蘭台北經濟文化辦事處與駐台北華沙貿易辦事處避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」，並自中華民國105年12月30日生效。

外交部去年10月21日宣布，台灣與波蘭簽署避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定，將為雙方企業創造一租稅公平、鼓勵投資友好環境，進一步增進兩國相互投資。

外交部日前說，協定生效實施後將為雙方企業創造租稅公平、鼓勵投資友好環境，並有助在現有良好基礎上，進一步增進兩國相互投資、貿易往來、就業機會、技術交流及稅務合作。

波蘭為中華民國在歐洲第10大貿易夥伴，目前有29家台商在波蘭投資，累計投資額約超過2億美元（約新台幣62億元），在當地創造約4600個工作機會。1060125

(中央社)