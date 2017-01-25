春節連假 奇美醫療體系急診照常

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春節連假即將到來，台南市的奇美醫療體系3個院區急診每天照常；1月27日（除夕）至30日（初三）的門診及健檢略有調整，1月31日大年初四全面恢復正常。

奇美醫學中心指出，包括永康總院、柳營院區、及佳里院區在春節期間的急診每天照常，門診及健檢調整如下。

永康總院及佳里院區，門診及健檢（只有永康總院）調整如下：

1月27日（除夕/週五）：門診上午半天，健檢全日休診；1月28日（初一/週六）：門診全日休診，健檢全日休診；1月29日（初二/週日）：門診全日休診，健檢全日休診；1月30日（初三/週一）：門診上午半天，健檢全日休診。

柳營院區門診及健檢調整為：1月27日（除夕/週五）：門診及健檢上午半天；1月28日（初一/週六）：門診全日休診；1月29日（初二/週日）：門診全日休診；1月30日（初三/週一）：門診上午半天。

奇美醫學中心指出，位於樹林街的台南分院，則是從1月27日至30日門診全日休診；所有院區於1月31日大年初四全面恢復正常。1060125

(中央社)