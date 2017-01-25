除夕逾6千醫院開診 哪兒就醫看這裡

我要評比

春節連假臨時就醫，不知上哪找醫院？中央健保署說，除夕約有6700家醫院診所開診，初一到初三開診家數最少，民眾可用手機下載「全民健保行動快易通APP」，隨時查詢開診資訊。

衛福部健保署長李伯璋今天表示，一例一休上路，不少民眾原本擔心過年期間無處看病，但根據醫療院所回報的開診情形，今年春節的開診率約與往年相當。

除夕當天全台2萬多家基層診所包括西醫、牙醫、中醫等，共有6565家開診，初一至初三最少、都不到1成，初四則恢復到1成左右，初五則有超過3成都恢復開診。

全國479家醫院，除夕當天也有310家、逾6成開診，初一、初二期間開診則約2成，初三約5成，初四已有超過6成醫院恢復看診。

如果返鄉、旅遊在外，臨時找不到地方就醫，健保署也建議民眾用手機下載「全民健保行動快易通（APP）」，點選「附近院所」，就能以地圖呈現所在地半徑1公里內有開診院所的位置，方便民眾快速找到就醫地點。

若民眾無手機或電腦，也可利用健保署免付費服務專線0800-030-598查詢看診資訊。1060125

(中央社)