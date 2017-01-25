防範川普撼動一中基礎 大陸主動出擊

儘管美國總統川普上任後尚未對美國的「一中政策」表態，但大陸外交部發言人陸慷罕地接受外媒訪問說，台灣議題是中國「核心利益」、「一中政策絕不可拿來談判或當籌碼」。

陸慷曾擔任中國駐美國公使，是中方外交體系中知美的青壯強勢派，他於北京時間24日在中國外交部以英文接受美國國家廣播公司（NBC）專訪，NBC指出，不同於過去中國外交官員照本宣科、陸慷同意以英文回答多個議題，而過去中國官員是不被允許接受美國記者這樣的訪問形式。

NBC首席外交特派員恩格爾（Richard Engel）問陸慷，「如果川普採取更進一步的動作承認台灣，中國如何回應？」只見陸慷一臉嚴肅地說，他不會預先評斷美國的作法，但是，「我們（中國）的立場非常清楚，有兩點，第一、『一中政策』已是美中關係的根基，第二、這個議題觸及中國的核心利益，絕不可以拿來當談判事物或籌碼。」

恩格爾追問，「這聽起來似乎毫無可談的空間」，陸慷回覆，「我指的是『一中政策』」，記者再問，「百分之百（不可以）」，陸慷說，「百分之百」（不可）」。

川普在上任前接受華爾街日報專訪時指出，美國是否接受「一中政策」要看中國在貿易及匯率上的表現，他當時還說，「一切都在談判中，包括『一中』。」

陸慷藉美國媒體的平台，先向川普政府喊話的用心明顯，而他在國際上使用的是美方「一中政策」這一詞彙，不是中國過去在對台灣談及兩岸關係時常用的「一中原則」，而美國的「一中政策」與中國強調「一中」其實有不同，最關鍵就是在於北京只取美中「三個公報」，一直都反對「台灣關係法」的存在，在過去歷史中，甚至曾遊說美國行政部門要廢除台灣關係法。

按照歷任美國政府的說法，美國的「一中政策」是基於美中「三個公報」與「台灣關係法」。

NBC報導指出，川普在上任前，接聽台灣的總統蔡英文恭賀來電，打破美國多年來外交慣例，報導認為，對北京而言，任何承認台灣獨立的作法，都被視為破壞「一中」及「外交侮辱」。

關於南海，陸慷也強勢指出，美國沒有立場說這是屬於國際領域，不同聲索方之間也許對主權及南海上的島嶼有歧見或爭論，但不是與美國，這是中國與區域其他國家間的事。

記者追問他，「你是說這不關美國的事嗎」？陸慷則回應，「不是，我是說『這不是美國的領土，也不是國際領域』。」

白宮發言人史派瑟今天在新聞簡報會上未讓多名爭取提問機會的兩岸媒體發問，但他昨天指出，川普政府會捍衛美國在南海的利益，「如果這些島嶼實際上是位於公海、不屬中國所有，美國當然會確保捍衛國際領域不被某一個國家給掌控」。

今晚播出的專訪內容中，記者最後問陸慷，美國與中國可能發動或爆發貿易戰嗎？陸慷則說，「中國也不想的，但這不只由我們決定，需要雙方都有所努力。」1060125

(中央社)