印刷品誆齊白石真跡 女賣假畫判8月

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蔡姓女子被控將3件扇畫作品賣給藝品店，佯稱是畫家齊白石真跡，店家轉賣時，遭中國大陸買家告知發現是印刷品。台灣高等法院今天依詐欺取財罪判蔡姓女子8月徒刑，還可上訴。

判決指出，從事字畫買賣的蔡姓女子民國102年5月間持紅菊花、紅壽桃及牽牛花等3幅扇面畫作印刷品，向戴姓藝品店老闆誆稱是齊白石真跡，以每幅新台幣40萬元、共120萬元成交。

戴姓藝品店老闆以132萬元轉賣中國大陸買家時被識破是印刷品，而拒絕交易。蔡姓女子在法院審理此案時強調畫作非印刷品，還辯稱是遭調包；3幅畫作經送法務部調查局二次鑑定，確認是噴墨印刷的印刷品。1060125

(中央社)