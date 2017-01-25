回顧1年政績 橘營：永遠與民站一起

我要評比

親民黨立法院黨團總召集人李鴻鈞今天說，有人質疑橘子是不是變綠或變藍，其實橘子沒變，永遠都跟人民站在一起；親民黨未來還是會堅持中道理性，尋找台灣未來出路。

親民黨團上午舉行記者會，公布「2016親民黨報報」年度成果發表網站，回顧黨團過去1年問政成績，包括成立行動辦公室到全台聆聽民眾聲音，及在立法院關注民生議題，提55件法律修正案，和務實監督預算，共提252件預算提案等。

親民黨團幹事長陳怡潔說，親民黨團在立法院雖只有4席，一樣會秉持為弱勢發聲精神，在立法院戰場中與其他黨團溝通協商，尤其會著重在民生法案部分。1060125

(中央社)