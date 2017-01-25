不鬆口選市長 林俊憲：過年期間徵詢
是否參選台南市長？民主進步黨籍立法委員林俊憲今天說，確實在評估的階段，會在過年這段期間展開徵詢；目前參選人數看起來很熱鬧，但黨內競爭是常態，也有民主初選機制。
林俊憲上午在立法院舉行記者會，介紹他辦公室的一比一等比例哆啦A夢公仔，他說，放在辦公室工作心情比較輕鬆，開協調會成功比例也提高；他也期許團隊要有小叮噹精神，雖然不能有求必應，但要不斷幫助別人，且服務不分藍綠。
媒體詢問，是否要正式宣布參選2018台南市長？林俊憲說，「過年後再說啦」，過年期間心情要輕鬆一點。選市長這件事，台南其他立委很少答案一字不差、口徑一致，都說要交給台南市民決定，他當然不能破壞默契。
林俊憲說，黨內競選的態勢會加速，因為高雄市、台南市長大概難以協調，就用黨內公平、公正的初選機制進行，「所以想要參與的，我認為年後就會加快腳步了」，現在確實在評估階段，會在過年期間展開徵詢，和幾個比較重要的朋友討論一下。
至於台南市長賴清德是否可能北上參選雙北市長？林俊憲說，他覺得賴清德要把台南工作先做好，據他了解，賴清德也沒有成立相關競選評估，兩人聊天也沒有在想像未來新北市選舉，反而會覺得傳言不斷，讓賴清德確實有一些困擾。1060125
(中央社)
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