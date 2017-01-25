因應春節車潮 東海岸規劃交管措施

我要評比

觀光局東部海岸風景區管理處，因應春節東海岸台11線車潮，協調警方在易壅塞路段擬疏運計畫。

重點疏運路段方案如下：

一、小野柳遊憩區：台11線進出口路段禁止停車，如停車場滿位請依引導臨時停車，嚴禁併排停車。

二、水往上流休憩區：單向管制車流動線，往北大客車開放台11線漁橋北側舊省道臨時停車，其餘車輛一律由休憩區入口進入，往北由東26線產業道路北向離開，往南由東26線產業道路南向離開，並開放引導路邊單向停車。

三、三仙台遊憩區：管制三條引道為二進一出，由原舊台11線省道入口及4號道路 (成功鎮海濱公園往三仙台濱海道路)進，一律由經白守蓮之舊台11線省道往北離開；同時開放引道、聯外道路單側及舊遊客中心前空地臨時停車；初一至初四開駛「三仙台-成功鎮」免費接駁車。

四、八仙洞遊憩區：初一至初四，八仙洞停車場暫停收費，北上車輛順向臨停於在台11線單側，南下車輛嚴禁路邊臨停並引導進入景區停車場。

五、石梯坪、北回歸線等：加派人力疏導交通，並於景點前後加強引導標示提醒遊客，重點時段於台11線由警察加強壅塞路段之管制引導。

六、台灣好行東部海岸線：1月28日（初一）至1月31日（初四）期間每日各增1個去回程加班車，為因應交通管制措施與車潮，台灣好行-東部海岸線富岡港口站改停台11線富岡橋站、小野柳站改停小野柳收費亭旁鼎東客運站、三仙台站改停舊省道三仙台鼎東客運站 (舊台11線往三仙台入口處)，方便遊客搭乘。

七、成功鎮至三仙台免費接駁車：為解決三仙台風景區停車車位不足問題辦理免費接駁專車，由鼎東客運成功站發車，經海濱公園停車場至三仙台，每日上午8時30分至下午4時，約1小時1班，歡迎遊客多加利用與搭乘。

此外，東管處將針對景區壅塞情形，透過中華電信系統發送LBS行動簡訊服務，遊客如持中華電信手機進入小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞、石梯坪及海洋公園周邊區域，遇車潮時，將會收到該區交通資訊提醒。1060125

(中央社)