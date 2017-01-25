喊沒人愛我 北市酒醉女哭倒在員警懷裡
台北市警局松山分局警方日前半夜巡邏時，在南京東路三段發現一名女子在路邊哭泣並高喊「沒人愛我」，並哭倒在員警懷裡，警方無奈，把人帶回派出所協助返家。
松山分局中崙派出所警員羅志軒21日半夜1時巡邏經南京東路三段256巷50號前時，一名外國男子上前告知有女子在路旁哭泣，隨即離去，警員前往了解，果真看到一名27歲鍾姓女子，邊哭邊喃喃自語說「沒人愛我」。
警方詢問女子何事難過，但她說不清，反而一頭哭倒在警員懷裡，警方持續安撫女子，等她情緒稍適平復，詢問相關年籍資訊，希望協助返家或聯絡親友。
警方發現其戶籍在花蓮一帶，顯非居住地址，女子因酒醉而不斷哭泣，員警表示願意招呼計程車協助載其返家，女子始露笑顏並說出自己居所在寧夏夜市一帶。
員警羅志軒至路口招呼計程車搭載鍾女，但因未獲正確地址，司機深怕收不到錢表示無法載運。而鍾女情緒當下起伏不定，外頭天又冷，只得先載返派出所休息安撫，好進一步探問真實地址。
羅志軒和女子聊天時，得知其家中有隻可愛柴犬。便提議:「妳可以回家跟可愛柴犬一起睡覺啊!」女子當下被打動，告知地址後，由警方協助搭上計程車，臨走時，女子還搖下車窗並感激地表示:「謝謝你們，天氣冷，要記得保暖喔」。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。