喊沒人愛我 北市酒醉女哭倒在員警懷裡

台北市警局松山分局警方日前半夜巡邏時，在南京東路三段發現一名女子在路邊哭泣並高喊「沒人愛我」，並哭倒在員警懷裡，警方無奈，把人帶回派出所協助返家。

松山分局中崙派出所警員羅志軒21日半夜1時巡邏經南京東路三段256巷50號前時，一名外國男子上前告知有女子在路旁哭泣，隨即離去，警員前往了解，果真看到一名27歲鍾姓女子，邊哭邊喃喃自語說「沒人愛我」。

警方詢問女子何事難過，但她說不清，反而一頭哭倒在警員懷裡，警方持續安撫女子，等她情緒稍適平復，詢問相關年籍資訊，希望協助返家或聯絡親友。

警方發現其戶籍在花蓮一帶，顯非居住地址，女子因酒醉而不斷哭泣，員警表示願意招呼計程車協助載其返家，女子始露笑顏並說出自己居所在寧夏夜市一帶。

員警羅志軒至路口招呼計程車搭載鍾女，但因未獲正確地址，司機深怕收不到錢表示無法載運。而鍾女情緒當下起伏不定，外頭天又冷，只得先載返派出所休息安撫，好進一步探問真實地址。

羅志軒和女子聊天時，得知其家中有隻可愛柴犬。便提議:「妳可以回家跟可愛柴犬一起睡覺啊!」女子當下被打動，告知地址後，由警方協助搭上計程車，臨走時，女子還搖下車窗並感激地表示:「謝謝你們，天氣冷，要記得保暖喔」。1060125

(中央社)