童仲彥：不喜歡邱惠美就不是男人

台北市議員童仲彥被指家暴及愛上服務處主任邱惠美，他今天上午回應，「如果男人看到邱主任不喜歡，就不是男人」，也坦承對邱有好感，與妻子的問題解決後，「一切都有可能」。

據週刊報導，童仲彥被控家暴妻子李秀環，今天上午他在萬華區服務處召開記者會時表示，與妻子間的確有拉扯、衝突，對此向李秀環、社會大眾道歉；至於是麼是真的、什麼是假的，只有他與妻子間最清楚，家務事不必對外人說。

有媒體追問，是否喜歡上邱惠美。童仲彥大方回應，「如果男人看到邱主任不喜歡，就不是男人」，而他也「欣賞她」、「喜歡她」，但與妻子的婚姻還沒結束前，邱也不可能接受他。

童仲彥也說，邱是他的服務處主任，一起進出、一起跑攤都很正常，他與妻子的問題解決後，或許「一切都有可能」。1060125

(中央社)