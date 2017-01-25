觀光運輸清潔 桃市春節推不打烊服務

桃園市長鄭文燦春節期間將會發送福袋。（甘嘉雯攝）

桃園市「春節服務不打烊」措施，推出「觀光走春不打烊」、「交通運輸不打烊」、「公安社福不打烊」、「環境清潔不打烊」、「醫院食安不打烊」等服務，桃園市長鄭文燦表示，要讓市民快樂安心過好年；詳細資訊可至「桃園事」臉書粉絲專頁、桃園市政府官方網站首頁、市刊桃園誌2017年1月號查看，亦可撥打1999市民服務熱線洽詢。

鄭文燦表示，「觀光走春不打烊」包括虎頭山公園、大溪中正公園、小烏來、拉拉山等風景特定區全年開放；後慈湖、角板山行館、小烏來天空步道及繩橋、巴陵古道生態園區1月28日到2月1日（初一至初五）開園；大溪木藝生態博物館1月29日到2月1日（初二至初五）開館；中平路故事館、龜山眷村故事館1月31日到2月1日（初四至初五）開館；文化局展覽室2月1日（初五）開館；客家文化館1月30日到2月1日（初三至初五）開館；原住民族文化會館1月28日到1月29日（初一至初二）、1月31日到2月1日（初四至初五）開館。

「交通運輸不打烊」包括計程車不打烊，從1月23日到2月1日（初五）市區計程車單趟加價50元，機場排班計程車單趟加價100元；1月27日到2月1日（除夕至初五）路邊及路外停車場公告路段，暫停收費；公共自行車租賃系統維持24小時租借服務；台灣好行觀光公車慈湖線1月27日到1月29日（除夕至初二）9時至16時行駛，1月30日到2月1日（初三至初五）8時至17時30分行駛；小烏來線1月30日到2月1日（初三至初五）8時30分至13時30分行駛；親子樂園線1月30日到2月1日（初三至初五）8時至16時30分行駛。

「公安社福不打烊」包括「春節關懷不打烊服務中心」從1月27日到2月1日（除夕至初五），受理各種通報案件，提供關懷救助金及物資；桃園街友外展中心從1月27日到2月1日（除夕至初五）10時至12時，提供熱食服務；社會局1月27日到1月30日（除夕至初三）也提供獨居老人及身心障礙者替代餐食；其他包括災害搶救、緊急救護、受理報案等，均為24小時服務。

鄭市長也說，「環境清潔不打烊」為：除了復興區以外的各區，垃圾收運至1月27日（除夕）止，1月28日到1月31日（初一至初四）停收，2月1日（初五）9時起收運一趟至完畢，2月2日（初六）正常收運；復興區則為1月27日（除夕）、1月30日（初三）收運一趟至完畢，2月2日（初六）正常收運。

「醫院食安不打烊」包括11家急救責任醫院1月27日到2月1日（除夕至初五）提供24小時急診服務；部分醫院春節期間維持門診，就診前請電洽各醫院或衛生局網站，並提醒市民朋友春節期間注意飲食安全。

鄭文燦提到，新春期間他會到桃園各廟宇參香，祈求桃園順利發展，也要發送福袋給市民。今年福袋以機場捷運通車為主題，並結合桃園市吉祥物ㄚ桃、園哥設計，製作精美，相信一定會受到市民喜愛。鄭市長除夕晚上22時45分會先到桃園景福宮參香，24時在蘆竹五福宮搶頭香，接著凌晨1時則到中壢仁海宮參香，過年期間將有超過50個廟宇參香祈福行程，歡迎市民一起走春，共同迎接新年到來。

(中時)