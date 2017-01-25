台南白河影城元宵後休園 把握春節最後機會遊覽
觀光產業界名人林士榮拋出旅遊業震撼彈，由他一手打造的白河台影文化城，因另有規畫，將在元宵後休園重整。白河影城主打懷舊復古風，園區搭建出30至60年代的生活背景，體驗民初與國民政府遷台後溫暖的舊時光。
園區結合休閒觀光，打造了眷村、市集與商店街等場景，遍布早年「枝仔冰」、「雪泡」等老招牌，以及布店、算命攤、理髮店、草藥鋪、油行、文欽照相館等老商家，並搬來龍門客棧、開封府、總督府、甚至風月閣、萬花樓等「青樓」。以其特殊的老建築與營造的古舊氛圍，「台影文化城」也是不少電視劇拍片的勝地。民眾可把握春節連假最後機會，及早前往遊覽。
「台影文化城」地址：台南縣白河鎮六溪里21-6號，洽詢專線：06-6840169。
(中時)
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