機捷試營運方案　下午A1站說明細節

機捷試營運方案，桃園市長鄭文燦表示，下午A1站說明細節。（甘嘉雯攝）

機場捷運何時試營運？桃園市長鄭文燦25日主持市政會議時表示，過年後機場捷運將進行試營運1個月，預計3月初正式營運，試營運期間每日開放時間為上午8點至下午4點，預計開放體驗A1、A3、A8、A10、A18、A21站，試營運前2週限定團客，每團以一個車廂，也就是40人為上限，目前已有198團報名，試營運後2週開放散客，但每天不超過2萬人，屆時將發放號碼牌等管制。

下午桃捷公司配合交通部及高鐵局，16點30分在機捷A1台北站，舉辦試營運方案說明記者會，賀陳旦部長，鄭文燦市長，胡湘麟局長，桃捷劉坤億董事長，陳凱凌總經理出席。

(中時)