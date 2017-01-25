新任北市原民會主委 柯P：明天公布人選

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台北市原住民委員會主委陳秀惠請辭，市長柯文哲（圖）表示，預計26日公布新人選。（方濬哲攝）

台北市原住民委員會主委陳秀惠請辭，統計市長柯文哲上任後，包含發言人林鶴明，已有17位首長離職，媒體25日詢問柯文哲是否很頭痛，柯直言「不會」，預計明日公布新人選。

(中時)