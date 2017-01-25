桃園觀光交通醫院 春節服務不打烊

桃園市長鄭文燦今天說，春節假期，觀光走春、交通運輸、公安社福、環境清潔及醫院食安都不打烊，讓市民安心過好年。

鄭文燦今天在市政會議上表示，「觀光走春不打烊」包括虎頭山公園、大溪中正公園、小烏來、拉拉山等風景特定區全年開放；後慈湖、角板山行館、小烏來天空步道及繩橋、巴陵古道生態園區1月28日到2月1日（初一至初五）開園。

他說，大溪木藝生態博物館1月29日到2月1日（初二至初五）開館；中平路故事館、龜山眷村故事館1月31日到2月1日（初四至初五）開館；文化局展覽室2月1日（初五）開館；客家文化館1月30日到2月1日（初三至初五）開館；原住民族文化會館1月28日到1月29日（初一至初二）、1月31日到2月1日（初四至初五）開館。

交通運輸方面，計程車不打烊，從1月23日到2月1日（初五）市區計程車單趟加價50元，機場排班計程車單趟加價100元；1月27日到2月1日（除夕至初五）路邊及路外停車場公告路段，暫停收費；公共自行車租賃系統維持24小時租借服務。

台灣好行觀光公車慈湖線1月27日到1月29日（除夕至初二）9時至16時行駛，1月30日到2月1日（初三至初五）8時至17時30分行駛；小烏來線1月30日到2月1日（初三至初五）8時30分至13時30分行駛；親子樂園線1月30日到2月1日（初三至初五）8時至16時30分行駛。

鄭文燦說，公安社福不打烊，春節關懷不打烊服務中心」從1月27日到2月1日（除夕至初五），受理各種通報案件，提供關懷救助金及物資；桃園街友外展中心從1月27日到2月1日（除夕至初五）10時至12時，提供熱食服務；社會局1月27日到1月30日（除夕至初三）也提供獨居老人及身心障礙者替代餐食；其他包括災害搶救、緊急救護、受理報案等，均為24小時服務。

環境清潔，他指出，除了復興區以外的各區，垃圾收運至1月27日（除夕）止，1月28日到1月31日（初一至初四）停收，2月1日（初五）9時起收運一趟至完畢，2月2日（初六）正常收運；復興區則為1月27日（除夕）、1月30日（初三）收運一趟至完畢，2月2日（初六）正常收運。

鄭文燦指出，「醫院食安不打烊」包括11家急救責任醫院1月27日到2月1日（除夕至初五）提供24小時急診服務；部分醫院春節期間維持門診，就診前請電洽各醫院或衛生局網站，並提醒市民朋友春節期間注意飲食安全。1060125

(中央社)