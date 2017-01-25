崔天凱重彈一中原則 籲台灣回九二共識
中國駐美大使崔天凱今天指出，中國堅持一個中國原則，是「不可動搖的，不可談判的，不容談判的」。台灣如果想避免成為籌碼，就回到九二共識基礎，承認兩岸同屬一個中國。
崔天凱在中國駐美使館舉行的春節招待會期間，接受媒體採訪，就美國近期對一中政策的說法回應，提出上述說法。
有媒體記者提問，台灣擔心會成為中美交易籌碼，如果台灣不想成為籌碼應該怎麼辦？崔天凱答覆時指出，如果說台灣方面想要平息擔心的話，想避免成為人家籌碼的話，就是很簡單，回到九二共識的基礎上，承認兩岸同屬一個中國，明白民族大義，就沒有什麼好擔心。
崔天凱說，如果一定要把自己和13億中國人民分割開來，甚至對立起來，那實在要擔心的事情還在後面。
崔天凱說，「恕我直言，台灣方面有些政客利用美國換政府的時候做了不少小動作，而且有的人自以為到美國來見了什麼人回去沾沾自喜。」
崔天凱表示，一個中國原則始終是中美關係的政治基礎，從美國方面來講，這是美國兩黨8任總統幾十年來所形成的，所以任何對這個基礎提出挑戰或製造不確定因素的話，在美國國內都會引起很大的反響。
崔天凱說，中國的立場很清楚，堅持一個中國原則，這是不可動搖的，不可談判的，也是不容談判的。
他並指出，當然這裡有一個差別，中國講的美國應該遵循的一個中國政策，講的是中美之間的三個聯合公報。在美國方面，有些人還把台灣關係法放在裡面，「中國是反對的」。
他強調，這個差別其實還是有很重要的差別，真正的一個中國原則就是在三個聯合公報裡頭所決定的。1060125
(中央社)
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