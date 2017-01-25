水果行突氣爆傷1人 火調人員採證釐清

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彰化縣社頭鄉一家水果行昨天深夜疑發生氣爆，水果行幾乎炸成廢墟，波及7戶民宅、1人輕傷，火調人員今天採證釐清原因。

社頭鄉舊社村社斗路一家水果行昨天深夜發生氣爆，所幸屋內無人受傷，但強大的爆炸威力將水果行幾乎炸成廢墟，還波及隔壁住家，造成一名45歲謝姓女子臉部遭碎玻璃割傷，今天凌晨就醫包紮已出院；氣爆現場凌亂，水果、雜物、裝潢建材甚至噴飛到馬路。

彰化縣警察局田中分局今天表示，社頭分駐所昨天深夜11時接獲報案指出，社頭鄉社斗路有房屋爆炸，員警立即前往處置，並封鎖現場、疏導交通，經初步了解，是45歲簡姓女子經營的水果行不明原因爆炸，波及附近7戶民宅或商家。

現場傳出水果行疑用俗稱「電土」的碳化鈣催熟水果，彰化縣政府消防局火災調查科人員今天上午到場採證，以釐清氣爆原因。電土接觸水或潮濕空氣會產生乙炔，可加速果實成熟，但使用過程須注意安全，與水、濕氣產生的乙炔與氫氣為易燃氣體。

彰化縣消防局災害預防科表示，電土儲放量若超過10公斤，儲放位置、儲放場所構造、處理設備等，都需符合相關消防法規，若儲放10公斤以下，則要求使用者做好自主管理；水果行若儲放逾10公斤，則屬非法儲存使用，可依法規究責。

附近住戶說，熟睡時突然聽見「砰」一聲巨響，趕緊下樓查看，發現自宅鐵捲門變形、屋內牆壁龜裂，再跑到外面查看，發現水果行「好像被炸過一樣」，物品噴飛店外馬路，但未見水果行起火燃燒，只是冒著白煙，警消不久即趕到現場處理。1060125

(中央社)