童仲彥涉家暴 民進黨：若屬實決不寬貸

我要評比

針對媒體報導台北市議員童仲彥疑似長期對妻家暴一事，民主進步黨發言人阮昭雄今(25)日表示，若黨員同志確實涉及違紀之情事，傷害黨的形象，一律嚴懲，決不寬貸。

民進黨台北市議員童仲彥今（25）日被週刊爆出家暴醜聞，民進黨立委段宜康上午痛批家暴是公共議題，黨部應該成立專案小組調查處理。

阮昭雄對此表示，黨秘書長洪耀福已責成組織部及台北市黨部針對此案組成調查小組進行了解，若屬實，即檢具相關事證，送中常會討論。

(旺報)