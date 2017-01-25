蘆竹防搶演練逼真 嚇到路過民眾
農曆年節將近，各金融機構、銀樓、當舖、賣場量販店及加油站等處交易熱絡，現金充裕，容易成為歹徒覬覦之目標而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪，為有效提升蘆竹分局與農會行員面對強盜、搶奪案之應變能力，於今日在蘆竹區農會實施防搶演練。
這次演練結合本轄蘆竹區農會共同辦理，演練過程中，由派出所員警扮演的歹徒持槍衝進農會大喊「搶劫！」，並要求行員將現金裝進提袋裡，一度讓路過民眾信以為真，隨後在警方獲報後，及時趕到現場將歹徒制伏；另蘆竹分局也提醒行員年關將近，民眾如有護鈔需求時，請協助聯繫警方護送民眾返家、如果有疑似遭到詐騙的民眾提領大量現金，也請多加關懷提問，以維護民眾財產安全，本分局也會表揚及時阻止民眾遭詐騙的行員。
蘆竹分局分局長蔡鴻義表示，此次與轄內農會共同辦理防搶演練，除提升金融機構行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，並同時提醒民眾，存領大筆現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護送現金返家。若不幸遇到搶案，切記要保持冷靜，務必記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和車號，並立即報警啟動圍捕機制。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。