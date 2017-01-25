蘆竹防搶演練逼真 嚇到路過民眾

蘆警防搶演練逼真，嚇到路過民眾。（甘嘉雯翻攝）

蘆警防搶演練逼真，嚇到路過民眾。（甘嘉雯翻攝）

農曆年節將近，各金融機構、銀樓、當舖、賣場量販店及加油站等處交易熱絡，現金充裕，容易成為歹徒覬覦之目標而發生強盜、搶奪或竊盜等犯罪，為有效提升蘆竹分局與農會行員面對強盜、搶奪案之應變能力，於今日在蘆竹區農會實施防搶演練。

這次演練結合本轄蘆竹區農會共同辦理，演練過程中，由派出所員警扮演的歹徒持槍衝進農會大喊「搶劫！」，並要求行員將現金裝進提袋裡，一度讓路過民眾信以為真，隨後在警方獲報後，及時趕到現場將歹徒制伏；另蘆竹分局也提醒行員年關將近，民眾如有護鈔需求時，請協助聯繫警方護送民眾返家、如果有疑似遭到詐騙的民眾提領大量現金，也請多加關懷提問，以維護民眾財產安全，本分局也會表揚及時阻止民眾遭詐騙的行員。

蘆竹分局分局長蔡鴻義表示，此次與轄內農會共同辦理防搶演練，除提升金融機構行員應變能力，達到預防犯罪宣導的效果外，並同時提醒民眾，存領大筆現金時，應結伴同行，或請銀行行員幫忙聯繫警察協助護送現金返家。若不幸遇到搶案，切記要保持冷靜，務必記住歹徒容貌等特徵、逃離方向和車號，並立即報警啟動圍捕機制。

(中時)