藤浪晉太郎首度經典賽 明白用球有多滑
日本經典賽代表隊，昨正式公布27人名單，效力阪神虎的藤浪晉太郎成為阪神陣中唯一入選的球員，也是首度正式披上日本成棒國家隊戰袍，對於經典賽用球，藤浪表示：「明白有多滑。」
藤浪晉太郎前年的世界12強，因右肩受傷退出代表隊，除了2015年日本武士與歐洲聯隊友誼賽外，今年終於正式披上國家隊戰袍，首度參與經典賽，針對許多選手對於經典賽用球的不安，藤浪說，了解球有多滑，適應上面還算可以。
參與經典賽，等於提早進入實戰狀態，恐將影響今年球季，藤浪回應，季初應該沒什麼問題，主要是後半段，需要注意體力上的調節，還要多保護肩膀與手肘。
日本經典賽代表隊，本屆投手群全以日職選手應戰，大谷翔平、菅野智之、則本昂大與石川步被視為第一先發投手群，藤浪則與增井浩俊、千賀滉大為第二先發群，平野佳壽與松井裕樹則被視為雙救援投手。
(中時電子報)
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