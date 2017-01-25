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讓弱勢過好年 北市攜手中視基金會快遞年菜

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北市社會局與中視愛心基金會 「溫馨年菜、愛心快遞」活動
台北市長柯文哲（中）、社會局長許立民（右） 希望藉由紅燒獅子頭等年菜，讓獨居長輩、經濟弱勢家庭過個好年。（方濬哲攝）
北市社會局與中視愛心基金會 「溫馨年菜、愛心快遞」活動
中視慈善愛心基金會董事長胡雪珠（左三）提供獨居長者每人一千元紅包；胡雪珠與服務人員合影。（方濬哲攝）
北市社會局與中視愛心基金會 「溫馨年菜、愛心快遞」活動
台北市長柯文哲頒發感謝狀給中視慈善愛心基金會董事長胡雪珠（右）。（方濬哲攝）
北市社會局與中視愛心基金會 「溫馨年菜、愛心快遞」活動
現場小朋友提燈籠表演年節舞蹈，過年氣氛濃厚。（方濬哲攝）
北市社會局與中視愛心基金會 「溫馨年菜、愛心快遞」活動
預計送出約1200份年菜，讓獨居長輩、經濟弱勢家庭過個好年。（方濬哲攝）

台北市社會局與中視慈善愛心基金會等25日舉行「溫馨年菜、愛心快遞」活動，台北市長柯文哲、社會局長許立民希望藉由紅燒獅子頭等年菜，讓獨居長輩、經濟弱勢家庭過個好年。

(中時)

關鍵字：獨老年菜台北市社會局中視愛心基金會
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