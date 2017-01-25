澎湖2家醫院 春節年假不打烊

農曆春節連續假期，衛福部澎湖醫院和三總澎湖分院2家地區醫院，除在28和29日休診外，但急診和類流感等，年假間醫療不中斷，服務不打烊，讓島上的居民，在過年期間看病沒問題。

包括衛生福利部澎湖醫院郭泰宏及三軍總醫院澎湖分院洪東源2位院長，都犧牲年假，親自坐鎮急診室指揮，並排定門診、急診和病房留守醫護人力，確保民眾過年期間看診的權益。

澎湖醫院院長郭泰宏表示，農曆春節年假期間，難保民眾不會有所病痛，澎湖醫院在年假期間，除了復健科暫停外，其餘各科提供全天候、全方位急診醫療服務，心導管中心、癌症化療、洗腎及住院都照常運作。

三總澎湖分院院長洪東源也強調，春節假期，醫療不打烊，除第1及第2線醫師在急診為民眾把關，包括內、外、婦、兒科在內，民眾隨到隨看，絕不會耽誤，以確保民眾在年假期間身體平安健康。1060125

(中央社)