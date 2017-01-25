澎湖2家醫院 春節年假不打烊
農曆春節連續假期，衛福部澎湖醫院和三總澎湖分院2家地區醫院，除在28和29日休診外，但急診和類流感等，年假間醫療不中斷，服務不打烊，讓島上的居民，在過年期間看病沒問題。
包括衛生福利部澎湖醫院郭泰宏及三軍總醫院澎湖分院洪東源2位院長，都犧牲年假，親自坐鎮急診室指揮，並排定門診、急診和病房留守醫護人力，確保民眾過年期間看診的權益。
澎湖醫院院長郭泰宏表示，農曆春節年假期間，難保民眾不會有所病痛，澎湖醫院在年假期間，除了復健科暫停外，其餘各科提供全天候、全方位急診醫療服務，心導管中心、癌症化療、洗腎及住院都照常運作。
三總澎湖分院院長洪東源也強調，春節假期，醫療不打烊，除第1及第2線醫師在急診為民眾把關，包括內、外、婦、兒科在內，民眾隨到隨看，絕不會耽誤，以確保民眾在年假期間身體平安健康。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。