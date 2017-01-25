涉毆妻民進黨擬懲處 童仲彥：尊重黨意

民進黨籍台北市議員童仲彥被爆料涉嫌家暴妻子李秀環，立委段宜康今天上午表示，若屬實，黨部應成立專案小組，調查、處理。童仲彥僅回應，「尊重黨意、交給黨處理」。

李秀環接受媒體訪問時說，童仲彥長期對她施暴，童施暴的原因千奇百怪，喝醉也打、吵架也打、惱羞成怒也打，且通常都是在毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯，她也出示自己被家暴的照片，引起譁然。

段宜康上午在臉書上表示，若報導屬實，「就不只是感情糾紛了」。他也說，這種施暴習慣，顯然是異常人格，政治人物如果成為家暴加害者，更是公共議題，「建議黨部成立專案小組，立即調查、處理。」

童仲彥在服務處受訪時僅回應，「尊重黨意、交給黨處理」。1060125

(中央社)