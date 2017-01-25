北市大執法 6天查獲逾200間賭場

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台北市政府警察局刑事警察大隊春節前「安城掃賭」大執法，19日至今共查獲職業大賭場10件、職業賭場259件，掃蕩易涉營賭場所207處。（警方提供）中央社記者朱則瑋傳真 106年1月25日

台北市政府警察局刑事警察大隊春節前「安城掃賭」大執法，19日至今共查獲職業大賭場10件、職業賭場259件，掃蕩易涉營賭場所207處。

警方春節前大掃蕩，動員台北市14個分局，誓言將賭場一網打盡。

北市刑大表示，每逢過年春節，常有不肖歹徒利用人潮眾多地點（如夜市、公園、宮廟等周邊），設攤邀路過民眾下注聚賭，為使社會大眾得以安渡春節，避免衍生社會治安問題，有相關職業賭場消息，民眾可隨時撥打110向警方檢舉。

警方持續布線、查緝一些利用賭博抽頭為業職業賭場，也鎖定監控曾查獲的賭場負責人、員工，尤其是流竄在雙北市交界大型職業賭場，將持續強力掃蕩，淨化春節治安，讓民眾過好年。1060125

(中央社)