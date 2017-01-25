澎湖愛心年菜 分送獨居長者過好年

我要評比

明天是小年夜，澎湖縣政府今天送出了726份年菜到弱勢獨居長者的家，雖只是三菜一湯，卻讓長者感謝有一個溫飽的年節。

澎湖縣長陳光復今天上午社會處長蘇啟昌陪同下，前往馬公市與92歲吳姓阿嬤的住家，一起分享三菜一湯愛的團圓菜美味，讓吳姓阿嬤稱讚「好吃」。

澎湖縣政府社會處「一起來關懷，平安過好年」春節溫馨關懷機制，全縣低收入戶991人的生活扶助費，提前在今天發放，讓經濟弱勢族群，也能在年前採買些生活必需品，享受年節歡樂氣氛。

「2017春節送暖愛心年菜」愛的團圓菜活動，共彙集726份愛心年菜，陳光復感謝地方鄉親及全家便利商店通路的合作，致贈感謝狀給業者代表陳家祥，感謝順利完成募集年菜，如期在年前送至弱勢獨老家中。

澎湖縣政府社會處長蘇啟昌表示，募集到的726份春節愛心年菜，包括有「紅燒獅子頭」、「杏鮑菇三杯雞」、「糖醋鮮魚」和「酸菜豬肚鮮菇湯」等4人份的3菜1湯，只需要退冰加熱即可食用。

今天趕在過年前，社區送餐志工分送愛心年菜至馬公西衛、山水、興仁、湖東、小赤崁和大池等6處社區據點的弱勢獨居老人家裡，在年節享受愛心年菜。1060125

(中央社)