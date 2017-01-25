6年了 日本首度出現年度貿易順差

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2011年因福島核災開始進口大量能源的日本，去年首度出現年度貿易順差。

法新社報導，根據日本政府公布的數據，去年日本總進口金額年減將近16%，主要受原油與天然氣價格雙雙走跌導致。

這也讓日本去年出現4.07兆日圓（約358億美元）的貿易順差，為2010年以來首見。

日本2011年大地震引發福島核災後，由於政策轉向價格昂貴的化石能源，當年能源支出隨即飆升，但隨著原油價格走低，讓日本進出口得以趨於平衡。

今天公布的數據同時顯示去年12月出口出現超過1年來的首度增長，主要受惠日製汽車零組件與半導體需求增加。

由於對美國、中國大陸與其他亞洲國家的出口增加，去年12月出口值成長5.4%，但同月的進口則減少2.6%。

研調機構凱投宏觀公司（Capital Economics）分析：「出口值出現超過1年來的首度增加，反應的是出口量能提升與最近日圓貶值的綜合影響。」

「然而，匯率疲軟恐導致進口價格走揚，超過對出口的刺激時，貿易順差恐又再度走弱。」

日本去年12月貿易順差為6414億日圓，已連續4個月呈現順差，且較11月的1508億日圓明顯走高。（譯者：中央社許湘欣）1060125

(中央社)