暴力討債炒股審理逾8年 鄒興華16人減刑
四海幫份子鄒興華及顧問練成瑜、金主史金生人，被控炒作上市公司股票、經營地下錢莊和賭博網站，放高利貸給鴻禧公司負責人張秀政等人，暴力討債。案經台灣高等法院審理後，合議庭認為本案從起訴到現在，已超過8年未判決確定，侵害速審權，依速審法規定，將鄒興華等有罪16人的刑度，均依法減輕，判刑3月至3年2月不等。
一審原判無罪或免訴的四海幫顧問練成瑜、金主史金生等16人，高院駁回檢方上訴，維持原無罪判決等。另涉案被告還有案發時的四海幫代幫主楊光南、鄭建國、張興三、本名張昭佳的張家瑞等4人未到案，發佈通緝。
本案起因綽號「光南」的楊光南，被控在2001年間，和四海幫成員鄒興華、鄭建國等人，成立永鑫集團、致冠集團，利用經營地下錢莊放高利貸方式牟利。鴻禧公司負責人張秀政，陸續向永鑫集團借款5億元，月息4. 5％至12％，因無力償還本息，楊光南便教唆幫眾，揚言開槍及赴公司看管等方式，恐嚇張秀政。
另楊光南等人，自2004年1月，還經營地下期貨指數對賭，及在中部成立國內最大的網路百樂家、國內外職業球賽簽賭網站。鄒興華等人，則在2005年11月至2006年4月間，使用人頭戶炒作科風公司股票。
一審鄒興華等16人，分依恐嚇、常業重利和違反證交法等罪，判刑判刑3月至7年2月不等，案經上訴二審，高院認為本案從2007年9月19日起訴移送審理至今，已超過8年未能判決確定，侵害速審權，依速審法規定，有予以減輕刑度適當救濟必要，因此改判16人的刑度從3月至3年2月不等。其中，刑度最重的就是鄒興華的3年2月徒刑，還得併科罰金1000萬元；因鄒炒股獲利3392萬7673元，宣告沒收。
(中時)
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