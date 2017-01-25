沒有最瞎只有更瞎! 盤點名人出軌金句
台北市議員童仲彥驚爆家暴、外遇醜聞，今日在記者會上，童仲彥坦承確實有了心上人，還說出「看到邱主任，不喜歡她就不是男人」金句，用拖天下男人下水的方式，向緋聞對象邱女告白。不管是政治圈、娛樂圈，外遇新聞皆層出不窮，但最引人熱議的，莫過於他們記者會上的出軌藉口，一起來看看這些沒有最瞎只有更瞎的出軌金句吧！
1.成龍
世界武打巨星成龍在1999年和吳綺莉驚爆婚外情，當時他開記者會時說「我犯了全天下男人都會犯的錯」，引發極大爭議。這句出軌理由在今日仍是經典中的經典，常在網路上被人引用。
2.阿基師
名廚阿基師2014年驚爆婚外情，當時他召開記者會時猛出金句，包括「不是外遇喔，是『巧遇』」、「車子她開的，我上了她的車，就～咻的滑進摩鐵了～」、「嘴對嘴也還好啦，我的客人常常跟我嘴對嘴，這是我的國際禮儀」等。
3.九把刀
知名作家九把刀2014年被爆出劈腿女記者周亭羽，背叛當時女友小內，當時他公開坦承出軌，說自己很喜歡周女，但「我想擁有的未來，是和我現任女友」，此驚句一出後，立刻遭旁邊女記者賞白眼。
(中時電子報)
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