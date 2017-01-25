蔡啟芳身體近況差 「做嘜固」真的賣不久

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前立委蔡啟芳(右)去年11月左右氣喘復發住進加護病房，小吃店「做嘜固」一度歇業，出院後體力不如以往，「做嘜固」約略只經營半年就轉讓給親友。(資料照片/廖素慧攝)

前立委蔡啟芳去年5月在嘉義市政府附近開業，賣起豆簽羹和虱目魚湯，並將店名取名「做嘜固」。不過由於蔡啟芳去年11月左右氣喘復發住進加護病房，小吃店一度歇業，蔡出院後體力不如以往，「做嘜固」約略只經營半年就轉讓給親友。

蔡啟芳現年62歲，綽號「蔡市仔」，過去擔任立委時是「立院三寶」之一。去年開小吃店時，取名「做嘜固」，蔡啟芳說，小吃店都用在地的新鮮食材，當天現做，每天早早賣光，所以不會做很久。

不過小吃店在去年底轉交他人經營，原因是蔡身體狀況不佳。蔡啟芳受訪時說，本來就有心肌梗塞問題，去年氣喘復發，一度住在加護病房，雖然後來身體狀況回復，但體力大不如前，走路也沒辦法。

記者問他是否還能到小吃店煮食料理，他坦言現在「自身難保，怎麼還有辦法開店」，大多時間都在家休息靜養，連爬樓梯都有點喘。

蔡啟芳的兒子、立委蔡易餘說，父親是去年11月住院約兩週，雖然後來身體無大礙，但體力確實沒有以前好，現在多在家靜養。

(中時)