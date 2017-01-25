妻爽領乾薪1600萬 法總統候選人被抓包

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週刊爆料，法國總統候選人費雍（Francois Fillon）的英國籍妻子在近十年內支領約50萬歐元（約新台幣1600萬元）的國會助理薪資，但沒人看過她實際執行助理工作。

法新社與英國「太陽報」（The Sun）報導，融合諷刺內容與調查報導的「鴨鳴報」（Canard Enchaine），鉅細靡遺刊載了費雍夫人潘妮洛普（Penelope Fillon）在夫婿長年擔任議員期間，從國會供費雍請領的助理薪資內，支領薪水的幾個時期。

法國法律允許政治人物僱用家人，但「鴨鳴報」表示，該報找不到人證實潘妮洛普實際做過助理。

費雍的發言人在報導刊出後告訴法新社，潘妮洛普「確實」曾為費雍工作，「議員的配偶為議員工作稀鬆平常」。

「鴨鳴報」以薪水單為證報導，向來被認為不插手夫婿政治事務的潘妮洛普，在1998至2002年間支領國會助理薪資。

席費雍在哈克（Jacques Chirac）總統執政期間的2002至2007年入閣，留下的議員缺由朱拉德（Marc Joulaud）取代，當時潘尼洛普就是擔任朱拉德的助理，月領6900至7900歐元。

但朱拉德的同事告訴「鴨鳴報」，她「從沒（和潘妮洛普）共事過，沒聽過這件事，只知道她是部長夫人」。

「鴨鳴報」指出，費雍2012年擔任總理期間，潘妮洛普再次支領「至少6個月」的助理薪水，直到那一年沙柯吉（Nicolas Sarkozy）敗選，費雍離開政府。

「鴨鳴報」指出：「共計潘妮洛普大概賺走國會50萬歐元。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060125

(中央社)