春節猛玩3C躺看電視 脊椎病變找上你

春節連假近，不少人趁著假期猛玩手機、電腦或是躺著看電視，醫師今提醒，長時間盯螢幕加上姿勢不良，恐導致脊椎病變，嚴重可能面臨癱瘓風險，呼籲每1小時就應休息做放鬆。

北醫附醫副院長暨神經外科主治醫師羅文政今天表示，門診20歲至65歲椎間盤突出的病患中，約有9成與過度使用3C產品有關，嚴重者甚至影響行走，頻頻跌倒，若延誤治療，恐面臨癱瘓風險。

羅文政說，椎間盤突出一開始症狀多為下肢麻木，由於肌力下降，雙腳無力，容易走路不穩，時常被誤認為腰椎問題，直到麻木症狀像淹水一樣向上蔓延，才會發現是椎間盤突出的問題。

他曾收治一名會計業上班族，工作時總是離不開電腦，幾個月前腳突然發麻，1個月跌倒3次，原本以為是腰椎問題卻查不出異狀，短短1個月症狀惡化，麻木症狀蔓延至四肢，晚上也痛到睡不著，就醫檢查為脊椎第5至6節椎間盤突出，緊急開刀治療。

春節連假即將展開，羅文政提醒，許多人在放假期間狂玩電腦、滑平板、玩手機，緊盯3C產品，頸椎無時無刻支撐頭部重量，或是躺在沙發上用枕頭墊高頸部看電視，姿勢不良，均可能造成頸椎病變，引發椎間盤突出。

羅文政指出，連假期間應避免長時間使用3C產品，每用1小時就該休息，做些頸、背以及腰部的伸展動作，像是坐在椅子上，脖子後仰靠向椅背，並往右往左伸展各10秒鐘，或是雙手垂下並放至椅背後，兩手手指交扣，雙手盡量向後伸展，維持10秒鐘，適度舒緩肩頸的壓力。

羅文政提醒，若發現頸部劇烈疼痛，且蔓延到雙肩或肩胛骨或是雙下肢發麻，應盡快就醫檢查。1060125

(中央社)