洋仔厝溪鹿港頂番婆北段拓寬 全線採桿線地下化
洋仔厝溪鹿港頂番婆段北岸道路，公路總局工程補助經費2.86億，地方自籌0.54億，預計今年6月完成發包，2018年底完工，值得一提的是，全線將採桿線地下化工程。
立委王惠美指出，洋仔厝溪堤岸道路第一標北岸工程 鹿港頂番婆段，也就是台17線到頂番婆人和橋路段，南岸早完工通車，北岸卻還在等、等、等，北岸居民真的等太久了，終於將進行施工了，經努力爭取，全線將採桿線地下化工程。
洋仔厝溪北岸拓寬工程，全長為3348公尺，計畫寬度15米，將讓彰化交流道到大頂番婆地區、彰濱工業區鹿港區或是線西區，都能提供更快捷的選擇，鑑於每逢颱風，濱海住戶就停電，地方要求電線地下化。
立委王惠美在今天緊急跟台電、縣府召開協商會，克服施工和用地問題，爭取到經費3000萬元，依台電營業規則，台電和縣府各分擔一半經費，全線確定將採桿線地下化工程，美化市容觀瞻，確保居民通行安全，讓西北角交通更順暢。
頂番婆人和橋原本就是當地交通樞紐，車流相當多，容易打結，工程起點正是頂番婆人和橋，未來北岸道路在銜接人和橋時，將採平面混合道路設計。立委王惠美說，洋仔厝溪堤岸道路是全縣西北角重要的東西向聯絡道，可以溝通彰化市、秀水鄉與鹿港鎮，全線拓寬後，將可讓西北角交通更順暢。
(中時)
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