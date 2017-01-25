假協助真剝削 無良「協會」騙光外勞血汗錢
台北市65歲馬姓男子以某生活扶助協會名義，假意提供有難外籍勞工生活扶助，實則非法招募、拐騙逃逸外勞，甚至以毒品控制。警方23日前往台北市大安區和平東路逮捕馬男等5名嫌犯，救出印尼籍勞工十餘名，訊後警方依毒品、詐欺及人口販運防制法送辦，並擴大追查共犯及相關被害人。
新莊警分局23日下午4時30分許，透過線報情資，結合板橋、樹林、中和等警分局，在新北地檢署檢察官洪榮甫指揮下前往台北市大安區和平東路一帶查獲馬男子等5名嫌犯，清查帳冊後發現至少300名外籍勞工受害。
警方調查，該生活扶助協會利用外籍勞工不諳台灣法令，向逃逸外勞騙取高額費用後，帶往移民署辦理自首。之後再以集中監控、拘禁、逼迫甚至毒品控制等手法，剝削血汗錢，手段惡劣。
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(中時)
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