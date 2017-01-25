台南市交通局長張政源接任台南市副市長

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顏純左辭去台南市副市長職後，市長賴清德今天在市政會議宣布，由交通局長張政源接任副市長，即日起生效。

此外，副秘書長林燕山屆齡退休，賴清德也頒贈林副秘書長離職紀念牌，感謝他為市政建設的付出，林燕山遺缺則由都發局長吳欣修接任，衛生局長林聖哲則因生涯規畫請辭，但答應待賴清德找到接任人選才離開，交通局、衛生局等職缺，春節過後會找適當人選接任。

(中時)