春節遊宜蘭 台鐵推北宜百元優惠票班次

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為紓解春節國道5號壅塞情況，台鐵在除夕到大年初五期間，推出樹林到羅東只要新台幣100元的優惠票。宜蘭縣政府也推出「IBUS 宜蘭勁好行」APP，方便民眾轉乘縣內公車。

台鐵宜蘭運務段今天說，1月27日（除夕）到2月1日（大年初五）期間，推出新北市樹林到宜蘭羅東區間的北宜對號區間快車，疏運台北、宜蘭返鄉或出遊旅客，並提供優惠票價100元，每日開行3班往返車次，共計36列次，希望可以紓解國5雍塞情況。

宜蘭縣政府表示，為了提供更多便利給搭乘大眾運輸的民眾，縣府已推出「IBUS 宜蘭勁好行」APP，下載後可了解或查詢縣內各公車路線情況、各站即將到達的時間，還能協助路線規劃，便利遊客轉乘使用。

此外，國5在大年初一、初二上午7時到12時，實施南下入口高乘載管制；初二到初五下午3時到晚上8時，實施北上入口高乘載管制。1060125

(中央社)