被控家暴妻子 童仲彥：確實有拉扯衝突

台北市議員童仲彥被控家暴妻子李秀環，今天上午童出面回應，他與妻子間的確有拉扯、衝突，對此向李秀環、社會大眾道歉，但什麼是真的、假的，只有我們最清楚，不必對外人說。

李秀環接受媒體訪問時說，童仲彥長期對她施暴，童施暴的原因千奇百怪，喝醉也打、吵架也打、惱羞成怒也打，且通常都是在毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯，她也出示自己被家暴的照片，引起譁然。

童仲彥上午11時10分在萬華區服務處受訪，他表示，認識他的朋友、選民都知道，他曾未在任何人面前說過一句老婆的不是，雖然妻子可能對他有很多的抱怨，也有比較多的不安全感、比較多疑，但後來分居後，就不知道妻子在這半年內「交了什麼朋友」。

媒體追問，到底有無家暴，甚至在多年內家暴次數達60餘次？童仲彥回應，他與妻子間的確有拉扯、衝突，對此向李秀環、社會大眾道歉，至於什麼是真的、什麼是假的，只有他與妻子間最清楚，家務事不必對外人說。

對於李秀環出示的家暴照片，童仲彥則回應，「哪有可能，這些照片連他都沒看過，記憶中只是爭吵不斷。」

是否會走上離婚這條路，童仲彥先說，沒有破鏡重圓的可能，又表示，會尊重妻子的決定，如果她是交了不對的朋友，還是可以再談，因為再怎麼樣他與妻子都是朋友，不應是仇人。1060125

(中央社)