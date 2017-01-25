被控家暴妻子 童仲彥：確實有拉扯衝突
台北市議員童仲彥被控家暴妻子李秀環，今天上午童出面回應，他與妻子間的確有拉扯、衝突，對此向李秀環、社會大眾道歉，但什麼是真的、假的，只有我們最清楚，不必對外人說。
李秀環接受媒體訪問時說，童仲彥長期對她施暴，童施暴的原因千奇百怪，喝醉也打、吵架也打、惱羞成怒也打，且通常都是在毫無防備下出手，叫救護車更是家常便飯，她也出示自己被家暴的照片，引起譁然。
童仲彥上午11時10分在萬華區服務處受訪，他表示，認識他的朋友、選民都知道，他曾未在任何人面前說過一句老婆的不是，雖然妻子可能對他有很多的抱怨，也有比較多的不安全感、比較多疑，但後來分居後，就不知道妻子在這半年內「交了什麼朋友」。
媒體追問，到底有無家暴，甚至在多年內家暴次數達60餘次？童仲彥回應，他與妻子間的確有拉扯、衝突，對此向李秀環、社會大眾道歉，至於什麼是真的、什麼是假的，只有他與妻子間最清楚，家務事不必對外人說。
對於李秀環出示的家暴照片，童仲彥則回應，「哪有可能，這些照片連他都沒看過，記憶中只是爭吵不斷。」
是否會走上離婚這條路，童仲彥先說，沒有破鏡重圓的可能，又表示，會尊重妻子的決定，如果她是交了不對的朋友，還是可以再談，因為再怎麼樣他與妻子都是朋友，不應是仇人。1060125
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。