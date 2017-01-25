廣州貼心洗手間網路走紅 成為景點
中國大陸廣州市一個景區內的洗手間由於很貼心，專供父親帶同行小女兒使用，在網路走紅，成為景區的另類景點。
廣州日報今天報導，這所洗手間位於番禺區沙灣鎮寶墨園景區，沒想到經媒體報導後，這所「第三衛生間」連日來引發社會關注，一夜「走紅」，很多親子遊客都要來這裡走一圈，看看洗手間的模樣。
據報導，這所「第三衛生間」21日開放，設立的目的是方便父親帶同行幼女如廁。在此之前，有些父親帶幼女到男廁，有些不方便和尷尬。
這所洗手間位於景區觀景樓一樓，占地13平方公尺，裡面分別設有大人和兒童坐便器，也有折疊嬰兒護理台、嬰兒安全椅、兒童洗手台及扶手等無障礙設施。
此外，裡面還配備了緊急呼叫系統，可呼叫管理間的管理人員。
報導引述園區管理員說，「這兩天媒體蜂擁來訪，不少遊客也順便來瞧個新鮮。」
據說，這所另類洗手間也在網路上爆紅，在微信朋友圈轉發很多。
報導引述景區相關負責人說，「第三洗手間」代表了對於遊客個性化需求的尊重，以及旅遊服務的精細化管理，「大家的點讚，是我們繼續做好旅遊服務的動力」。
不過，已有遊客建議，這所洗手間應該再獨立分區，更好保護個人隱私，比如在洗手間內設布簾，因為即使是家人協助異性家屬如廁，畢竟性別不同，有時也尷尬。
也有遊客建議「第三洗手間」的標示設計更加溫馨些，比如建議製作一些卡通標示，然後寫上家庭衛生間，歡迎使用等提示語，讓親子遊客更容易理解。1060125
(中央社)
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