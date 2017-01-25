陸免簽落地簽國60個 新增塞爾維亞
新華社報導，普通大陸護照的免簽或落地簽國家（目的地）增至60個，並在2017年新增塞爾維亞互免簽和亞美尼亞落地簽等。
大陸外交部領事司司長郭少春表示，中國大陸與9個國家達成涵蓋普通護照的全面互免簽證協定，15個國家和地區單方面允許持普通護照的中國公民免簽入境，37個國家和地區單方面給予持普通護照的中國公民落地簽證，其中印尼同時實行免簽和落地簽政策。
在互免普通護照簽證的國家部分，包括巴哈馬、厄瓜多、斐濟、格瑞那達、模里西斯、聖馬利諾（San Marino）、塞席爾（Seychelles）、塞爾維亞、東加。1060125
(中央社)
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