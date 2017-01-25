無視大陸利誘 非洲2友邦堅定挺台

中國大陸灑重金，挖角布吉納法索與史瓦濟蘭2個中華民國在非洲的友邦，但兩國均表示，無意改變與中華民國的緊密關係。

彭博（Bloomberg）報導，據布吉納法索外長巴瑞（Alpha Barry）表示，儘管與大陸有連結的企業與人士願提供資金，要布吉納法索轉為承認大陸，但布國不會切斷與中華民國的邦交。

史瓦濟蘭也表示，與台灣的關係是建立在互惠利益，並非金錢。

巴瑞本月在布國首都瓦加杜古（Ouagadougou）接受訪問時說：「我們收到一個令人不恥的提議，告訴我們若與北京建交，將可獲得500億美元或更多；台灣是我們的朋友與夥伴，我們看不出理由要改變彼此的關係。」

史瓦濟蘭政府發言人西梅萊恩（Percy Simelane）則說：「我們對與台灣間的關係感到非常高興，也打算維持一段很長的關係，因為雙方的邦誼是奠基於我們的國家利益，而非台灣的口袋深度。」

台灣提供位於非洲南部的史瓦濟蘭衛生設施與醫師，並分享農業技術與提供大學獎學金。1060125

(中央社)