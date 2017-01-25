台灣贊助薩國和平協定25週年紀念活動
駐薩爾瓦多大使謝妙宏於當地時間22日與薩國副總統歐提茲（Oscar Ortiz）在薩國Jorge “Magico”Gonzalez體育場共同主持薩國和平協定簽署25週年紀念活動「為和平而跑開跑儀式」。
薩公安部長拉米雷斯（Mauricio Ernesto RamirezLandverde）、公安部次長佛羅雷斯（Luis Roberto Flores Hidalgo）、國家青年局長穆尼奧斯（Yeymi Munoz）及體委會主委培瑞斯（Jorge Perez）均參加這項盛事。
培瑞斯致詞時表示，特別感謝中華民國政府支持該會舉辦此意義非凡的「為和平而跑」活動，透過體育活動使薩國人民瞭解「和平、和諧及快樂共處」的重要性。
謝妙宏致詞時表示，中華民國是一個愛好和平，為促進和平努力不懈的國家，感謝薩國邀請中華民國參加這項重大活動，大家團結力量，共同為建構「融和、和諧、祥和」社會共同努力。
他強調，這項活動符合聯合國「2030永續發展議程」的「健康福祉」目標，以社會發展及人民福祉為優先的施政要項，並重申中華民國政府及人民將持續與薩國政府及人民攜手合作，為人民健康福祉共同努力。
這項活動為薩國紀念結束長達12年內戰，簽署和平協定的系列活動之一，當天清晨現場人潮雲集，大使館員眷及約2500多位民眾齊聚慶祝紀念薩國和平協定簽署跨越四分之一世紀盛事，一起為和平、為祥和社會及健康而跑。1060125
(中央社)
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