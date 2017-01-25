殺博士生焚屍冒用身分 男改判無期

男子孫國晃設局殺害張姓博士生並焚屍及冒用身分，被依殺人罪4度判處死刑。台灣高等法院高雄分院今天更三審改判無期徒刑，褫奪公權終身。全案可上訴。

孫國晃於2010年因連續性侵少女被判刑8年6個月定讞，為逃避入監，上網搜尋「引火自焚」等資料，研究後決定用「假自殺、真替死」手法焚殺張姓博士生，並在火場留下自己的遺書、證件，讓檢警誤認孫國晃自焚死亡，再冒用張姓博士生身分潛逃。

檢警偵辦查出孫國晃買好童軍繩與汽油，用自己名義租車再打電話約出在網路認識的張姓博士生，誘騙到汽車旅館勒昏塞進汽車行李廂，開車載到高雄林園山區，將張男移至車後座仰躺，並潑灑汽油連人帶車將張男燒死，且將裝有自己遺書與證件的背包丟在現場後逃逸，並補辦張男的駕駛、身分及健保等證件。

檢警驗屍時比對指紋和DNA，結果都與孫國晃不符，案情急轉為殺人焚屍、故佈疑陣，並循線在屏東枋山逮捕孫國晃。孫男被逮後曾向檢警表示張男冤魂夜夜糾纏，害他晚上不敢入睡。

一審、高雄高分院二審、更一審與更二審合議庭都認孫國晃罪無可逭，判處死刑，都遭最高法院撤銷發回更審。

高雄高分院更三審審結，認孫國晃非全然無後悔，且在獄中表現良好，向被害人家屬道歉，願負賠償責任，顯示有教化遷善可能性高，沒判處死刑必要，改判無期徒刑，可上訴。1060125

(中央社)